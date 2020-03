– Smittesporinga i Oslo fungerer ikke, men vi har funnet et opplegg som fungerer

– Vi har dokumentert at personer som ble smittet i Oslo, ikke har smittet videre fordi de gikk i karantene da de kom hjem til Rennebu.

Det sier kommuneoverlege Arne Opdahl, som er tydelig på at de lokale vedtakene har hatt effekt. Til tross for at regjeringa søndag la fram en veileder, hvor Bent Høie frarådet kommunene å vedta lokale karanteneregler, velger Rennebu å opprettholde sin linje – iallfall inntil videre. De vedtatte, lokale reglene gjelder til 2. april, og etter dette vil det bli vurdert hva som skjer videre.