Politiet med viktig beskjed til barn og unge

Nyheter

At koronaviruset har endret hverdagen til folk flest, merker også politiet.

– Ja, det merker vi godt. Det er en veldig nedgang. Det skyldes blant annet at ingen utesteder er åpne, så nattvaktene våre i helgene er noe helt annet enn det vi normalt sett opplever. Men vi har andre utfordringer, sier operasjonsleder Rune Brandmo.

Stor bekymring

Operasjonslederen sier at det fortsatt er mer enn nok å gjøre, men at koronaviruset ikke bare har endret hverdagen til folk, men også for politiet. Foreløpig har regjeringa bestemt at skoler og barnehager skal holde stengt til over påske.

– Vi blir ikke arbeidsledig vi, men det er adskillig roligere. Samtidig er vi kjent med at det er mange som ikke takler denne situasjonen så godt mellom husets fire vegger. Så det å få avdekket alvorlige situasjoner som skjer i hjemmet, er en utfordring for oss. Det er ikke like lett å fange opp dette på samme måte som ellers; til daglig kan vi få henvendelser fra skole og barnehage om at ting ikke er helt som det skal i hjemmet. Det er det vi kanskje har størst bekymring for i denne tida.

Justisdepartementet har gitt Politidirektoratet (POD) fullmakt til midlertidig å ansette inntil 400 politifolk for å styrke bemanningen som følge av coronaviruset, har NTB tidligere meldt.

Viktig beskjed til barn og unge

Politiet i Trøndelag har nylig opprettet konto på Instagram. I et nytt videoinnlegg har politiet en viktig melding til barn og unge. Politiet sier blant annet følgende:

– Vi vet at barn og unge opplever å bli utsatt for vold og/eller seksuelle overgrep av voksne. Dette er straffbare handlinger, og politiets viktigste jobb er å hjelpe dem som har blitt utsatt for slikt.