Nyheter

Orkland valgte å ikke ta regjeringas råd og nasjonale kjøreplan for lokale karanteneregler til følge, og besluttet mandag å opprettholde tidligere vedtak om strengere lokale karantenebestemmelser enn det regjeringa opererer med.

– De siste to døgnene har det vært rolig. Det er ingen nye tilfeller i dag, så vi har fortsatt tolv smittede, sier kommuneoverlege Jimmy Wikell.

Orkland opprettholder egne karanteneregler, tross Høies anbefaling Helse- og omsorgsminister Bent Høie fraråder kommuner å innføre lokale innreise- og karanteneregler. Orkland står fast på sine regler om karantene for reisende fra fylkene sør for Dovre.

11 i isolasjon

En av de smittede, ei kvinne, er friskmeldt, slik at det dermed er elleve personer som er under isolasjon i Orkland.

- Hvor mange svar venter dere på nå?

- Det er fem vi venter på nå. Helgene er som regel roligere med tanke på testing. Vi hadde en topp på omkring femti tester i døgnet, men gjennomsnittlig ligger vi på tjue. I helgene er det roligere enn det. Men vi tar heller en test for mye enn en for lite. Har folk symptomer og er i tvil, så ønsker vi at de bare ta kontakt, sier Wikell.

- Ingen nye

Det er i dag Rennebu som har de strengeste karantenebestemmelsene i vår region. Det er i dag fem smittede i Rennebu. Kommuneoverlege Arne Opdahl melder mandag om null nye smittetilfeller i Rennebu.

– Vi har ingen nye, sier Opdahl.

- Venter dere på nye svar?

- Nei, alle er besvart i løpet av helga. Det er foreløpig ikke tatt nye prøver i dag, men det kan jo endre seg.

Intet nytt er godt nytt

Budskapet er det samme i Skaun og Rindal.

– Intet nytt her i Skaun, sier kommuneoverlege Helge Hatlevoll.

– Ikke noe nytt i Rindal. Vi venter ikke på svar på prøver, men det skal tas noen prøver i dag, pluss-minus fem stykker. Svar vil foreligge i løpet av én til to dager, sier kommuneoverlege Mari Wold.

Da dette skrives har avisa Sør-Trøndelag ikke fått svar fra kommuneoverlege Cecilie Hatlenes i Heim.

Dermed er det fortsatt 22 smittede totalt i vårt nedslagsfelt, fordelt kommunevis som følger: Orkland: 12, Skaun: 4, Rennebu: 5, Heim: 1, Rindal: 0