Fikk 75 dagers fengsel for innbrudd

Nyheter

En mann i 30-åra bosatt i Trondheim er dømt til 75 dagers ubetinget fengsel etter at han sammen med to andre personer brøt seg inn i klubbhuset til Meldal skytterlag i januar i fjor. Fem våpen og en del ammunisjon ble stjålet. De brøt seg inn i lokalene, og brøt deretter opp våpenskapet hvor våpnene og ammunisjonen var lagret.

LES OGSÅ:

Tyveriet anses som grovt, og retten viser til at tyveri av funksjonsdyktige våpen innebærer en alvorlig risiko. Det vises også til siktedes forklaring om at våpnene og ammunisjonen skulle selges, og at de hadde kjøpere på våpnene. Tyveriet anses derfor både som særlig farlig og av samfunnsskadelig art.

Mannen har i retten avgitt en uforbeholden tilståelse for forholdet, og han samtykket i at saken ble avgjort ved tilståelsesdom. Dette er noe vektlagt i formildende retning.

Det er derimot skjerpende at mannen tidligere er domfelt hele 15 ganger, seinest i mai 2018. Han fikk da 18 dagers betinget fengsel i en narkosak, men han har begått nye lovbrudd i prøvetiden. Ifølge dommen er dette ikke snakk om bagatellmessige forhold, men gjentatte handlinger av skremmende, plagsom og farlig karakter. Straffskjerpelsen som følge av disse forholdene bør derfor være følbar, framgår det av dommen.