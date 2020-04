Smittestatus onsdag: Hemmeligholder antall testede i Heim

Nyheter

Samlet er det nå tatt over fem hundre prøver i de fem kommunene avisa Sør-Trøndelag dekker. Den forrige positive prøven ble kjent 28. mars, men ingen av kommuneoverlegene tror dette er et tegn på at smittetilfellene er i ferd med å flate ut, og viser til relativt få antall testede og mørketall.

– Det er foreløpig ikke noe nytt, og ingen flere positive tilfeller. Det ble tatt sju nye prøver på tirsdag, men ikke alle svarene har kommet tilbake, sier kommuneoverlege i Orkland, Jimmy Wikell.

Dermed er det stadig tolv smittede i Orkland, der én har blitt friskmeldt. Ifølge Wikell ble det tatt 350 prøver i mars.

– Jeg fører ikke oversikt over kjønn, og har bare tall for prøver tatt hver dag. Vi tok den første prøven 28. februar, sier Wikell.

ST LIVE: Siste nytt om koronakrisen Her oppdaterer avisa Sør-Trøndelag fortløpende koronasituasjonen, med hovedvekt på lokale og ultralokale nyheter.

140 tester

Rennebu er den ST-kommunen med flest positive smitteprøver per innbygger, og har iverksatt noen av landets strengeste smitteverntiltak.

– Ikke noe nytt, annet enn møter og intens jobbing i hele dag. Vi har tatt cirka hundre tester totalt. Kjønnsfordelingen må jeg eventuelt telle over, svarer kommuneoverlege Arne Opdahl, på STs spørsmål om antall testede og fordelinga mellom menn og kvinner.

I Rindal er det fortsatt ikke meldt om positive prøver.

– Det er ingenting nytt. Det ble tatt et par prøver på tirsdag som var negative. Det er tatt noen prøver i dag, onsdag, som vi ikke har fått svar på, sier kommuneoverlege Mari Wold.

Ifølge Wold er det tatt cirka førti prøver i Rindal

- Kommer dere til å teste mer i tida fremover?

– Vi har ikke grunnlag for å sette i gang med mer testing enn det vi har. Vi ligger på landsgjennomsnittet ut i fra antall innbyggere, men hvis det kommer anbefalinger om flere prøver, så skal vi gjøre det også. Vi har overhodet ikke vært restriktive med prøvetakinga, og vi har ikke nekta noen å ta prøver, hvis det har vært en god grunn til å ta prøve.

Hemmelighold i Heim

I Heim kommune er det påvist ett positivt smittetilfelle.

– Det er ikke noe nytt å melde om dette, sier kommuneoverlege Cecilie Hatlenes.

- Hvor mange har dere testet totalt?

– Av hensyn til personvern ønsker vi ikke å gå ut med totalt antall testede, da det er små forhold i Heim kommune, noe som kan føre til spekulasjon i hvem de testede er. Vi ønsker derfor heller ikke å si noe om kjønnsfordeling. Det jeg kan si er at en del av de som er testet, er personer som jobber innafor helsetjenestene, noe som er i henhold til folkehelseinstituttets kriterier for testing, sier hun.

Isolerer smitten

Da ST sist snakket med kommuneoverlege Helge Hatlevoll, var det heller ikke der meldt om nye positive prøver. Den forrige positive prøven ble tatt 26. mars. Det er i dag fire positive smittetilfeller i Skaun. Hatlevoll har tidligere fortalt ST at kommunen tar om lag fem prøver hver dag.

– Vi testet to på mandag og tre i dag (tirsdag, jourm.anm.). Det blir ikke så mange med disse retningslinjene fra folkehelsa, men nå har FHI sagt at vi skal forsøke å ta noen flere tester igjen, sier Hatlevoll.

– Jeg tror egentlig at Trøndelag har veldig god kontroll på familiene der det er smitte.

- For dette handler jo egentlig ikke om å isolere folk, men om å isolere smitte?

– Ja, det er jo den vi skal isolere. Hvis man isolerer smitten ordentlig, så vil det ikke smitte mer. Vi har god kontroll på de som er smittet, men det er disse mørketallene vi ikke vet om, som er litt skumle.

Dermed fordeler antall smittede seg slik: Orkland: 12, Skaun: 4, Rennebu: 5, Heim: 1, Rindal: 0.