Maskerte torpedoer fortsatt på frifot

To menn maskert med finlandshetter brøt seg natt til lørdag 21. mars inn i en bolig i Storås sentrum i Orkland kommune. De brøt opp inngangsdøra og hadde med seg brekkjern og kniv, og var klart egnet til å oppleves som truende.

I huset var det to personer, en kvinne i begynnelsen av 20-åra og en mann i slutten av 20-åra. Ingen av dem ble ifølge politiet direkte fysisk truet. Og ingen ble skadd.

De maskerte mennene spurte etter en tredje navngitt person. Da vedkommende ikke var der, forlot de boligen, uten å ta med seg noe eller stjele noen ting.

Politiet ble varslet om innbruddet klokka 03.40 på natta av én av de i boligen, rett etter at de to maskerte mennene hadde dratt. Dette utløste en væpnet aksjon. Det ble søkt etter dem i nærområdet, men uten at det ga resultater.

- Vi har ingen mistenkte i saken ennå. Ingen er pågrepet. Saken er under etterforskning, og vi er interessert i tips, sier lensmann Tor Kristian Haugan halvannen uke etter hendelsen.

Personen som «maskegutta» søkte etter, er en mann i midten av 20-åra. Han er også bosatt i Orkland kommune. Politiet har vært i kontakt med vedkommende og fortalt ham at han er «etterspurt». Men det har foreløpig ikke kommet fram hvorfor to menn med finlandshette, brekkjern og kniv vil ha tak i ham. Han har heller ingen god forklaring til det selv.

- Alle tre er kjent av politiet fra før, fortalte Randi Fagerholt til ST få dager etter Storås-besøket.

Hun svarte også «ja» på spørsmålet om dette minnet om et slags torpedo-opplegg.