Opphever dagsturforbud, men forlenger hytteforbud

– For deg betyr dette at du som innbygger innprentes plikten til å ikke utsette deg for smittesituasjoner i eller utenfor egen kommune. Dagsturforbudet er opphevet og formannskapet minner om Helsedirektoratets oppfordring til å unngå reiser som ikke er strengt nødvendig, skriver varaordfører Marit Bjerkås.

Videre betyr det at du som er bosatt utenfor kommunen, inkludert studenter, oppfordres på det sterkeste til å på eget initiativ sette deg i 14-dagers karantene hvis du kommer inn i Rennebu kommune fra andre områder. Dette gjelder for deg som vil komme til Rennebu på overnattingsbesøk til noen som bor her.

Regjeringens hytteforbud gjelder fortsatt.

Formannskapet vedtar overnattingsforbud i fritidsboliger i Rennebu kommune for familiemedlemmer til koronapositive pasienter jf. Statens hytteforskrift av 19.mars 2020 som gjelder fram til 13.april.

– I praksis betyr det at Rennebu kommune ikke åpner for unntaket til hytteforskriften som er vedtatt nasjonalt, skriver Bjerkås, som skriver at formannskapet er svært fornøyd med de tiltak som så langt er gjennomført i Rennebu kommune.

Hele vedtaket kan leses her.

– Med dagens vedtak oppfordres det fortsatt til en streng praksis der hver og en av oss har et ansvar for å ikke spre smitte. Ved endring i den lokale situasjonen vil nye tiltak vurderes fortløpende.