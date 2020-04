– Vi må bort fra tida da vi plaska rundt i Vigda

Nyheter

I november i fjor informerte kommunedirektør Jan-Yngvar Kiel om innholdet i avtalen Skaun kommune har inngått med Orklandbadet om skolesvømming for elever i skaunaskolen. Prisen på én millioner kroner i året, innebærer en dagspris på 115 kroner per barn. Dette er samme pris som barn betaler for et vanlig dagspass i badet, men med et noe redusert tilbud for skaunaelevene.