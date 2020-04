- Det blir naivt å tro at vi er ferdig med det

Nyheter

– Intet er nytt under solen, sier kommunelege i Orkland, som dermed oppsummerer situasjonen i de fem kommunene ST dekker.

Null i Rindal

Mari Wold, kommuneoverlege i Rindal, forteller at det fortsatt ikke er noen som er smitta av koronaviruset i Rindal.

– Torsdag ble det tatt tre tester, alle var negative. Fredag ble det ikke tatt noen tester, forteller Wold. Rindal er fortsatt den eneste kommunen i STs område som ikke har smittetilfeller.

Rolig helg

I Heim er det fortsatt bare én person som er testet positiv.

– Vi har ingen nye smittetilfeller. Vi venter på et par prøver, så forhåpentligvis blir det en rolig helg, sier kommuneoverlege Cecilie Hatlenes til ST.

Heller ikke i Rennebu er det nye smittetilfeller. Kommuneoverlege Arne Opdahl forteller at 120 personer har vært testet.

– Av disse er fem testet positiv, men vi har ingen nye smittetilfeller, sier Opdahl.

Ei uke

Jimmy Wikell, kommuneoverlege i Orkland, kan glede seg over at det nå er gått ei uke uten nye smittede.

– Vi skal ta fem – seks prøver i løpet av dagen, men vi har ikke noen nye smittetilfeller.

– Nå som det har gått ei uke uten positiver tester; opplever du at dere har kontroll?

– Det er et veldig godt spørsmål. Risikoen for smitte fra utlandet og innenlands smitte fra fylkene sør for oss, er svært liten, i og med at vi har hatt de restriksjonene vi har hatt. Men vi skal ikke lenger enn til Trondheim før situasjonen er en annen. Så det blir for naivt å tro at vi er ferdig med det.

- Vær forsiktig

Wikell oppfordrer fortsatt folk til å være forsiktig.

– Vi anbefaler generelt så lite farting som mulig. Om man likevel reiser for eksempel til Trondheim, ta gjerne en sjekk på forhånd om det er forkjølelse eller lignende symptomer hos dem man skal besøke. Og har man slike symptomer selv, må man holde seg hjemme.

ST har ikke fått svar hos Skauns kommuneoverlege, men det er ingen nyheter om nye smittetilfeller på kommunens hjemmeside.