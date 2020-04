Nyheter

Det er bortimot dobbelt så mye som resten av året, men så er da også påsken tiden for egg. Maling av egg er også en aktivitet mange familier har som tradisjon til påske.

I dagens matspalte har jeg sett litt på hva man kan gjøre med innholdet i egget, samt et par ekstra oppskrifter med egg.

Dette trenger du

Eggebrød

100 g smeltet smør

2,5 dl hvetemel

1 ts bakepulver

1 ts vaniljesukker

2 ss sukker

1 dl, elk

4 egg, sammenpiskede

2 ss rugmel

0,5 dl revet parmesanost, eller 1 dl revet hvitost

Tørket oregano, eller fersk om du har

Maldon eller annet flaksalt

Eggesalat

1 norgesglass eller stort glass med lokk

4 egg, kokte

¼ liten agurk

½ rødløk, delt i små terninger

1 vårløk, delt i små terninger

2 buketter brokkoli, delt i små buketter

1 gulrot, kokt og delt små terninger

4 rosenkål, kokt og delt i fire

2 ss balsamicoeddik

2 ss extra virgin olivenolje

Salt og pepper

Fersk timian, finhakket

Slik gjør du

Eggebrød

Eggebrød egner seg godt til påskefrokosten og kan klargjøres kvelden før for så å stekes på morgenen og serveres sammen med godt kjøttpålegg.

Bland mel, bakepulver, oregano, vaniljesukker, og sukker i en bolle.

Tilsett melk og smeltet smør – rør sammen til en klumpfri røre.

Smør et muffinsbrett eller muffinsformer med smør, og rist litt rugmel over slik at det blir som et «bakepapir».

Legg parmesan i formene og fyll dem ¾ fulle.

Stek i ovn på 200 °C i ca. 15 minutt.

Serveres med kjøttpålegg.

Eggesalat

Ha alle grønnsaker i et tett glass, f.eks. et norgesglass.

Tilsett olje og eddik, rør rundt, og la det marineres i en times tid.

Tilsett egg og vend det sammen med grønnsakene. Server med godt brød som er stekt over bålet eller i en tørr panne.

Som variasjon kan man tilsette tørket chili eller paprika, granateple, revet ingefær et cetera.