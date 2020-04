Utsatte åpning av ny butikk

Nyheter

Britt Solemsløkk Helgemo har i snart fem år drevet interiørbutikk i Orkdalsveien på Orkanger. I midten av mars ble det kjent at hun skal åpne butikk nummer to på Amfi, men at butikken i handlegata fortsatt skal være hovedutsalget hennes.

Utsatt

Helgemo har de siste ukene stått på sent og tidlig for å pusse opp nybutikken på Amfi, som ligger der Life tidligere holdt til. Hun skulle nemlig åpne 2. april, men på grunn av koronasituasjonen og tøffe tider for kjøpesentrene, er åpninga utsatt.

– Butikken er ferdig malt og innredet. Vi har begynt å fylle inn varer, og vi skal stå klare til å åpne med et smell straks vi blir «friskmeldt» nok til at vi finner det forsvarlig å åpne, skriver Helgemo på Britt i by'ns Facebook-side.