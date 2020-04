Innetid stopper ikke fyllekjørerne

Nyheter

I mars måned har de fleste av oss holdt seg inne på grunn av koronautbrudet, men ikke ruskjørerne. I Trøndelag politidistrikt ble hele 80 personer anmeldt for ruskjøring. Det tilsvarer nærmere tre personer hver dag.

Leder i MA – Rusfri Trafikk i Innherred og Namdal, Odd-Harald Bjørnøy, mener situasjonen er bekymringsfull og at vi må opptre mer solidarisk.

- Det er avgjørende med solidarisk atferd overfor hverandre også i trafikken. Sykehusene trenger ikke ytterligere press i form av trafikkulykker. Faktumet at hele 80 ble anmeldt i Trøndelag politidistrikt, viser at ruskjørerne ikke tar hensyn. Det er svært bekymringsfullt, sier han og legger til at trolig finnes det mørketall også.

Man skulle tro at de strenge restriksjonene fra myndighetene, ville redusere ruskjøringstallene. Realiteten er motsatt: Faktisk ble flere anmeldt i mars 2020 enn på samme tid i fjor (66).

- Det er jo nesten ikke til å tro at tallet har økt, ettersom myndighetene innstendig har bedt oss om å bli inne og at politiet har redusert sine ruskontroller grunnet smittefare. Jeg håper virkelig ikke tallene for april blir like trist. Vi har ingen å miste i påsken, sier Bjørnøy avslutningsvis.

I Møre og Romsdal politidistrikt er 47 personer anmeldt for fyllekjøring i mars i år, mot 49 personer i samme periode i fjor.