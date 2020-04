Tre nye personer friskmeldt

Nyheter

Det melder kommuneoverlege Jimmy Wikell. Nå har det gått ei uke og én dag uten nye smittetilfeller i Orkland.

Sju dager

– Vi har tre nye som er friskmeldt, og fra før er det én person som er friskmeldt, sier han.

– Hva skal til for å bli erklært frisk?

– Da må man ha vært symptomfri i sju dager, og så må det ha gått minimum fjorten dager siden symptomene startet. Det betyr at om man for eksempel har hatt symptomer i åtte dager, må det gå totalt 15 dager fra symptomene startet til man friskmeldes.

Utskrevet etter fem døgn

Til sammen tolv personer er så langt testet positiv for covid-19 i Orkland kommune.

– Det gjenstår å friskmelde åtte personer, sier Wikell.

– Hvordan går det med dem?

– Det går bedre med alle sammen. Flere av dem begynner å bli i veldig god form. De har vært veldig tålmodige og flinke til å følge rådene.

– Hva med vedkommende som ble innlagt?

– Han ble utskrevet tirsdag, etter å ha vært innlagt i fem døgn. Han er nesten symptomfri nå.

Omdiskutert

– Er de som har vært smittet, immune?

– Det er et veldig omdiskutert spørsmål. En viss form for immunisering er det nok. Det er som andre virus; man kan få det flere ganger, men man får det kraftigst første gang. Det er også snakk om at det kan være to typer, en langsom og en rask type. Noen mener at man kan bli smittet av begge typer. Men det foreligger lite data på dette.

Ingen nye tilfeller

Jimmy Wikell forteller at det ikke er kommet noen positive testresultater i helga.

– Vi har testet fire personer i dag, og det kan bli noen flere fram til vi avslutter i ettermiddag.

Det er ingen meldinger om nye smittetilfeller i de andre ST-kommunene.

ANTALL SMITTEDE I «ST-LAND»: 23

Orkland: 12, Skaun: 5, Rennebu: 5, Heim: 1, Rindal: 0



ANTALL FRISKMELDTE I «ST-LAND»: 4

Orkland: 4, Skaun: 0, Rennebu: 0, Heim: 0, Rindal: 0