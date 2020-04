– Man kommer til området, åpner bagasjerommet, og så gjør vi resten

Man med vipps gjennom bilvinduet. Dette for å unngå kontakt mellom mennesker

I oktober skrev ST om at det finske fenomenet Reko-ringen har kommet til Orkland. Konseptet går ut på at forbrukere bestiller produkter av lokale produsenter via facebook, før forhandler og forbruker møtes på avtalt sted til avtalt tid, og gjennomfører handelen uten fordyrende mellomledd.