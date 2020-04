– Vi har et spesielt kasus i Rennebu

Nyheter

– Det var et ventet smittetilfelle. Det er et familiemedlem i en familie som det allerede har vært forekomst av smitte i. Dermed vil det bli forlenget karantene for hele familien, sier kommuneoverlege Jimmy Wikell.

Dermed er det tretten kjente smittetilfeller i Orkland. Samtidig har ytterligere én person blitt friskmeldt.

– Det er en mann som er friskmeldt. Han har sittet i karantene sammen med familien, og nå er alle på bedringens vei. Vedkommende har vært symptomfri i åtte dager, og hele familien er nå i fin form.

Spesiell kasus

I Rennebu meldes det ikke om flere positive smittetilfeller, men kommuneoverlege Arne Opdahl kan rapportere om en annen oppdagelse.

– Vi har ett av de få tilfellene der barn har smittet voksne. Det er ikke slik at barn ikke smitter andre, for det gjør de. Det har vi dokumentert i Rennebu, og vi ser flere og flere eksempler på dette.

Derfor håper kommuneoverlegen i Rennebu at skoler og barnehager ikke blir åpnet rett etter påske.

– Jeg er redd vi da vil få en boost av nye tilfeller etter påske. Og det vil vi ikke ha. Det er forska mye på hva skoler og barnehager har medført av sparte antall smittetilfeller, og det antallet er betydelig.

- Alle er friske

Ifølge Opdahl er det nå tatt 125 tester i Rennebu.

– Én av disse fem er nå er ute av isolasjon sammen med sin familie og er friskmeldt. Så gjenstår to ektepar som har fem dager igjen av karantenetida, etter at de ble symptomfrie. Så alle er friske, og er ved godt mot, sier Opdahl.

– Nå håper vi folk oppfører seg bra i påska, både de som har lov til å komme hjem og de som ikke har det. Vi ønsker ikke å ha virusspredning i hyttefeltene. Det er politiet som håndhever dette, og strafferamma er fengsel eller 15 000 kroner i bot.

Følges opp av fastlege

I Heim og Skaun meldes det heller ikke om nye smittetilfeller, mens Rindal fortsatt er den eneste kommunen i avisas nedslagsfelt uten noen påvist smitte.

– Det er intet nytt å melde fra Heim, heldigvis. Vi har kommet oss gjennom helga uten flere smittetilfeller. Vi testa en del på fredag, men jeg har ikke helt oversikt over det som har skjedd i helga, sier kommuneoverlege Cecilie Hatlenes.

- Dere har ett positivt smittetilfelle i Heim, hva er status der?

– Vedkommende blir fulgt opp av fastlegen. Man skal være frisk i minimum sju dager etter at man har hatt symptomer, så vedkommende er ikke klarert frisk ennå.

- Det nærmer seg påske, har dere det dere trenger av smittevernutstyr?

– Vi har det vi trenger per nå, men vi bestiller fortløpende det vi trenger, og dette fordeles jo mellom kommunene. Vi har ikke hatt pasienter innlagt på institusjon med korona enda, så da har vi ikke brukt mer utstyr enn vanlig.

Skauns smittevernfrakker

– Det er intet nytt om smittede her, sier kommuneoverlege i Skaun, Helge Hatlevoll.

I forrige uke skrev ST om at tretti frivillige skulle sy 150 smittevernfrakker for å fylle lageret i Skaun.

– Vi har fått sydd frakker til flergangsbruk. Disse er mottatt og er klare til bruk.

Ukritisk i Rindal

– Det er ikke noe nytt å melde fra helga. Vi tar noen få prøver i dag, sier kommuneoverlege Mari Wold.

- Har dere nok smittevernutstyr til påske?

– Vi har godt lagerhold av utstyr, så vi står ikke i fare for å gå tom med det første. Men får man et utbrudd der man må bruke slikt utstyr enda hyppigere enn i dag, vil det gå tomt raskere. Men det er ikke kritisk per nå.

Dermed er smittestatus i vår region som følger:

ANTALL SMITTEDE I «ST-LAND»: 24

Orkland: 13, Skaun: 5, Rennebu: 5, Heim: 1, Rindal: 0



ANTALL FRISKMELDTE I «ST-LAND»: 6

Orkland: 5, Skaun: 0, Rennebu: 1, Heim: 0, Rindal: 0