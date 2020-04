Advarer mot at toget starter å kjøre

Nyheter

Det nærmer seg ny sesong på Thamshavnbanen. Vedlikeholdsarbeidet på jernbanen startet allerede denne uka (uke 14). Og etter hvert vil det bli satt spenning på kjøretråden og signalanleggene blir satt i drift, opplyser Orkla industrimuseum.

Fra slutten av mai til slutten av september vil det gå passasjertog på Thamshavnbanen både på hverdager og i helger uten nærmere forvarsel.

All ferdsel i jernbanesporet er forbudt. Og heller ikke glem at et tog i bevegelse bruker lang tid på å stoppe. Et fullastet firevogners tog på Thamshavnbanen veier 120 tonn.