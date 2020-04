Øyenvitne forteller hva som skjedde på E39

Nyheter

E39 mellom Buvika og Orkanger er stengt på grunn av flere bilstanser, melder NRK Trafikk tirsdag klokka 12.55.

Skilta omkjøring via fylkesvei 800 (gamle E39).

Ifølge Randi Fagerholt ved Orkdal lensmannskontor har en bil fått stans i Viggjatunnelen mellom Orkanger og Børsa. Da ble samtlige E39-tunneler mellom Buvika og Orkanger stengt av Veitrafikksentralen.

- En patrulje ble sendt til stedet. Det er ukjent hvorfor bilen har stanset, sier hun.

Et øyenvitne kan imidlertid fortelle: - Jeg stoppet for å høre om jeg kunne hjelpe vedkommende som hadde fått motorstopp i Viggjatunnelen. Vi ringte så til politiet for å få stengt tunnelen, slik at vi kunne få dyttet bilen inn i en lomme i tunnelen. På grunn av mye trafikk anså vi det som ikke trygt å gjøre dette før tunnelen ble stengt. Mens vi ventet gikk jeg mot trafikken for å varsle sjåfører om å sakke på farten for å unngå trafikkulykke. Føreren som hadde fått motorstopp, ventet ved bilen. Tunnelen ble raskt stengt og politiet var raskt på plass for å bistå den uheldige sjåføren.

Det er bestilt borttauing av kjøretøyet.