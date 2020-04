Forårsaket kollisjon - og så enda en

Nyheter

Ei kvinne i 20-åra bosatt i Orkland kommune, er av Politimesteren i Trøndelag ilagt ei bot på 10 000 kroner fordi hun ikke var hensynsfull og varsom nok under en biltur i Trondheim i fjor.

Kvinnen kjørte da sin egen bil A inn i en annen bil B bakfra fordi hun ikke var oppmerksom nok da trafikken foran henne bremset opp. Den første kollisjonen førte i neste omgang til at bil B kjørte inn i tilhengeren på bil C foran seg. Både kvinnen og føreren av bil B fikk lettere skader, og det oppsto materielle skader på alle kjøretøyene.

Kvinnen er altså bøtelagt med 10 000 kroner, subsidiært 20 dager i fengsel. Bota er fastsatt ut fra ei forutsetning om at den blir vedtatt. Det er følgelig lagt inn en strafferabatt i beløpet. Det vil si at dersom kvinnen ikke vedtar forelegget, vil saken bli oversendt domstolene for pådømmelse. Der vil det bli lagt ned påstand om ei bot på 12 000 kroner, subsidiært 24 dagers fengsel.

Forholdet fører også til tap av retten til å kjøre motorvogn for en periode på tre måneder. Kjøring i tapsperioden kan føre til forlenget tapsperiode.