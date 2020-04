To personer i stjålet bil pågrepet

Nyheter

Tirsdag morgen skriver politiet at to personer er pågrepet i stjålet bil på Orkanger. Det skal være snakk om to menn i 20-åra.

– Fører innehar ikke førerkort, og blir avhørt. Politiet har iverksatt ulike etterforskningsskritt, melder politiet på Twitter klokka 09.41.

#Orkdal:

Randi Fagerholt ved Orkdal lensmannskontor forteller at bilen ble stjålet i Trondheim i helga. De to mennene er begge kjenninger av politiet fra før, og de ble stoppet klokka 07.40 da de var på vei til Orkanger, forteller hun.

Begge er pågrepet og avhørt. Bileieren er varslet om at bilen er kommet til rette.