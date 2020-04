Vil unngå P-kaos på Søvasskjølen

Nyheter

Statens vegvesen skal i påska brøyte fire parkeringslommer på E39 ved Høgkjølen. Avlyst hyttepåske kan føre til økt utfart på dagsturer, med påfølgende press på parkeringsområder.

Roar Dypvik i Statens vegvesen, drift og vedlikehold, minner om det er viktig å parkere lovlig, også når det er påskeutfart.

- Parkeringsbestemmelsene er der for å sikre fremkommelighet for andre. Tenk spesielt på at nødetater skal kunne komme seg frem. Det er ikke uaktuelt i en periode hvor intensiv skiaktivitet kan komme på toppen av annen sykdom, forklarer Dypvik, som har følgende oppfordring: - Parker med vett, også i påska!

Både vegvesenet og politiet håper å unngå kaoset som skjedde lørdag 21. mars. Da ble 30 bilister, som hadde gått ut på tur i Ruten-området, bøtelagt.

- Følg lover og regler for parkering. Tenk trafikksikkerhet, og hold avstand i trafikken, oppfordrer Trond Halvorsen, fagleder trafikk i Politiet i Trondheim.

Her sørger Statens vegvesen for ekstra gode parkeringsforhold:

• E39: Ved Høgkjølen brøytes fire parkeringslommer.

• E14: Alle fire parkeringslommer er vinteråpne, og vil være brøytet gjennom påske. I tillegg brøyter grunneiere private plasser langs vegen.