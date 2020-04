Fem personer friskmeldt

Nyheter

– Situasjonen er den samme som i går.

Det sier flere av kommuneoverlegene ST var i kontakt med tidlig onsdag ettermiddag.

Det siste døgnet er det ikke registrert nye smittetilfeller.

Rennebu

– Her er det ingen nye påviste smittetilfeller, forteller kommuneoverlege Arne Opdahl onsdag formiddag.

Senere samme dag sier Rennebu at samtlige fem som har vært syke med covid-19, nå er friskmeldt.

– Det er gjennomført 128 koronatester i Rennebu så langt. Av disse har vi hatt 5 med påvist smitte. Nå kan vi melde om at alle fem er friske. Det gjenstår noen dager av hjemmeisolasjon for noen av dem, da hjemmeisolasjonen skal vare til og med 7 dager etter at du er helt frisk, står det i pressemeldingen.

Videre står det i pressemeldingen at det ikke vil bli gjennomført testing i Rennebu i påska.

Orkland

– Situasjonen i Orkland er nærmest uendret fra i går.

Det forteller kommuneoverlege Jimmy Wikell.

– Én person ble friskmeldt i dag, sier han.

Det betyr at seks av tretten smittede i Orkland nå er friskmeldte.

– Alle de smittede behandles hjemme, og det går bra med alle, sier Wikell.

Heim

– Her er det fremdeles to som er kjent smittet.

Det sier kommuneoverlege i Heim, Cecilie Hatlenes.

– En av de smittede er innlagt på sykehus for observasjon.

Det betyr at status er uendret fra tirsdag.

Kommunen venter heller ikke svar på noen nye prøver.

Skaun

– Ingen påvist ny smitte i Skaun, sier kommuneoverlege Helge Hatlevoll.

Han forteller at det i Skaun blir tatt rundt fire eller fem nye prøver hver dag.

– Det vil også være mulig å ta prøver i løpet av påska, sier Hatlevoll.

I Skaun er det nå fem bekreftet smittede.

Rindal

Det har ikke lyktes avisa ST å komme i kontakt med kommuneoverlegen i Rindal, tidlig onsdag formiddag.

Kommunen er foreløpig den eneste ST-kommunen uten påvist smitte.

ANTALL SMITTEDE I «ST-LAND»: 25

Orkland: 13, Skaun: 5, Rennebu: 5, Heim: 2, Rindal: 0

ANTALL FRISKMELDTE I «ST-LAND»: 11

Orkland: 6, Skaun: 0, Rennebu: 5, Heim: 0, Rindal: 0