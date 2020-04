Gudstjenester rett hjem i stua

Nyheter

– Vi skal fortsatt feire påske, selv om kirkene våre står tomme. Det ble raskt målet vårt da pandemien var et faktum og vi måtte belage oss på annerledesuker. Når samfunnet vårt blir satt på prøve, finner vi heldigvis nye veier til hverandre og til de tingene som betyr noe for oss, sier sokneprest Marita Hammervik Owen i Orkanger menighet.

Kirka har spilt inn minigudstjenester i Orkdal kirke, som vil bli vist skjærtorsdag, langfredag, første påskedag og andre påskedag. De blir tilgjengelige på nettsida til kirka, på Facebook og på avisa-st.no.

Smak av lokal påske

– Vi har spilt inn alt på forhånd, og brukt stab og frivillige fra hele Orkland. Men vi fant ut at det var sikrest å holde oss på én plass, derfor er alt spilt inn i Orkdal kirke. For å unngå for store ansamlinger, måtte vi slippe noen få inn i kirka om gangen, sier Owen.

LES OGSÅ: Nye konfirmasjonsdatoer

Gudstjenestene varer mellom ti minutter og et kvarter. Det er minigudstjenester med en smak av påske med lokal vri. Det mener Owen er viktig i ei tid hvor folk ikke kan samles. Kirka har valgt å kalle det «digital kirkegang», som blir vist på fire av påskas høytidsdager.

– Skjærtorsdag som er på en måte «siste kveld med gjengen», og så er det langfredag som er den dagen da lidelsen slår inn og Jesus blir korsfestet og dør og alt er bare fælt. Så er det påskedag, da all sorg snus til glede og Jesus står opp. I tillegg følger vi Jesu disipler 2. påskedag, når de ikke gjenkjenner at Jesus går ved siden av dem og er oppstått, sier Owen.

– Utfordrende

– Hvordan føles det å ha tommer kirker i påska?

– Vi kjenner veldig på det på mange måter, og vet nesten ikke hva godt vi kan gjøre. Vi ønsker å være ei tilstedeværende kirke når alt i samfunnet er stengt, men det er utfordrende. Vi prøver å være til stede på andre måter, digitalt og over telefonen. Vi, som alle andre, må innrette oss når tida er annerledes. Vi lærer forhåpentligvis noe bra av dette også, sier Owen.

– Hvordan får dere vært til stede for folk som trenger dere nå i høytida?

– Vi får truffet en del folk, det foregår en del gravferder og dåper fortløpende, men med forholdsregler. Vi forholder oss til kommuneoverlegens anbefalinger. Vi får god hjelp av menighetsråd og andre frivillige til å ta hånd om dem vi pleier å treffe. Vi har bra med arbeid og henvendelser, og forsøker å holde relasjonene varme til vi kan treffes igjen, sier Owen.

LES OGSÅ: Gjennomfører dåp og gravferd med begrenset oppmøte

Ønsker barnetegninger

I stedet for barnehagebesøk og påskevandringer i kirkene, har de oppfordret alle barn i Orkland til å sende inn påsketegninger. Dette gjøres på e-post eller sms, slik at kirka kan lage en videocollage til nettsida og Facebook.

– Jeg har snakket med Orkdal helsetun og Meldal helsetun, som gjerne ville ha tegningene til pynt. Jeg kommer til å printe dem ut og laminere dem, før de overrekkes til helsetunene, sier Owen.

Hun håper kirka vil nå ut med påskebudskapet, til tross for at vi er i ei vanskelig tid.

– Jeg vil ønske alle velkommen til å feire påske med oss, selv om det blir på en litt annerledes måte. Denne påska blir kanskje ikke slik vi hadde håpet, men vi har valgt å ta kreativiteten i bruk for å få budskapet ut til så mange som mulig, sier hun.

Digitalt flere steder

I Skaun inviterer kirka både til gudstjenester og Kahoot (spørrekonkurranse) over nett i påska. Kahoot-en pågår fram til palmesøndag. Det legges ut gudstjenester som overføres fra kirkene. Langfredag blir det sendt en minigudstjeneste fra Børsa kirke, og påskedag fra Skaun kirke. Disse gjøres tilgjengelige på nettsida til kirka.

Også kirka i Rindal og Surnadal melder om at det blir gudstjenester på nett. Skjærtorsdag, langfredag og første påskedag kommer de til å vise gudstjenester på web-TV. Disse blir tilgjengelige på Facebook.

I Rennebu meldes det også om digitale gudstjenester i år. De overføres på Facebook-sida «Kirkene i Rennebu» og på You Tube-kanalen «Rennebu kirke». Skjærtorsdag, langfredag og første påskedag finner du gudstjenester der.