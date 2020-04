Stjal bil og brøt seg inn i to hytter

Nyheter

Tirsdag morgen like etter klokka 07.40 ble to menn i 20-åra stoppet i en bil på vei mot Orkanger. Det viste seg at bilen var stjålet i Trondheim helga før. I tillegg hadde ikke føreren gyldig førerkort.

Begge de to mennene er såkalte kjenninger av politiet. De ble pågrepet og avhørt, og senere løslatt.

Bileieren ble varslet om at bilen var kommet til rette. Men før den ble overlevert, ble kjøretøyet undersøkt.

- Her ble det funnet spor som knytter dem til to hytteinnbrudd på Søvasskjølen, forteller Randi Fagerholt ved OrkdL lensmannskontor.

- Er de to mennene bosatt i vårt nedslagsfelt?

- Nei, de er begge fra trondheimsområdet, svarer hun.

Det er opprettet saker på forholdene.