Rykket ut til boligbrann

Like før klokken 11 fredag, melder politiet om at alle nødetater har rykket ut til en boligbrann i Rindal.

Det er et gårdsbruk som brenner i Rindal. Gårdsbruket ligger ikke langt fra ikke langt fra det store industribygget, T-komponent Bygg AS.

Den første meldingen politiet fikk, var fra eier som hadde hoppet ut av vinduet på gårdsbruket.

- Den første meldingen vi fikk var at det brant som bare det. Melder, som ringte oss, hadde hoppet ut av et vindu for å komme seg ut, sier Bjørnar Gaasvik ved politiets operasjonssentral i Trøndelag til Adresseavisen.

STs reporter på stedet sier at han ikke kan se åpne flammer fra gårdsbruket.

- Lokalt brannvesen er på plass sammen med helse. Akkurat nå venter de på brannvesen fra Surnadal. Det ryker litt fra taket, men jeg kan ikke se noen åpne flammer akkurat nå, sier frilansfotograf John Storholt som er på stedet.

Brannvesenet hadde kontroll på brannen litt etter klokken 12. Da hadde tre personer kommet seg uskadd ut av det brennende huset.