– I dag har 4 personer blitt friskmeldt i Orkland kommune, og det er ikke flere med påvist smitte. De som er friskmeldt har fulgt restriksjoner og råd på en forbilledlig måte, står det i pressemeldingen.

Dermed er totalt elleve friskmeldt av de atten påviste tilfellene i Orkland.

– De sju som gjenstår har det bare bra, og vil bli friskmeldt om kort tid. Men vi er avhengige av at vi fortsetter innsatsen i flere måneder.

Fire barn

Det er nå to pågående smitteceller i Orkland, mens tre smitteceller er lukket og avsluttet.

– Den første og største smittecellen blir lukket i løpet av neste uke om alt går som planlagt. Bare én av de med påvist smitte i Orkland har vært innlagt på sykehus. Ingen er på sykehus per i dag, opplyser kommunen.

Fire av de smittede innbyggerne, er barn.

– Om vi ser på tallene så langt for Orkland, så har vi hatt personer med påvist smitte i alderen 1 til 62 år. De fire barna som har fått påvist smitte har det veldig bra, og har bare hatt veldig lette symptomer.

Over landsgjennomsnittet

Kommunen skriver at gjennomsnittlig tid fra symptomer til friskmelding har vært 16,3 dager.

– De vanligste symptomene er tomhetsfølelse i kroppen, vondt i muskler, samt tap av lukte- og smakssans. De symptomene som har blitt mye omtalt i media har ikke vært like vanlige. Det vil si at man er tungpustet, hoster eller har høy feber. Vær derfor obs på hele spekteret av mulige symptomer.

Til sammen er det nå tatt 436 prøver i Orkland. Dette er litt over landsgjennomsnittet.

– Nå må vi ikke bli slappe! Det er naturlig at det blir flere tilfeller når det lettes på tiltakene over påske, blant annet med åpning av skoler og barnehager, samt at vi ikke lenger har et lokalt vedtak knyttet til karantene og innreise, står det avslutningsvis i pressemeldingen.

Smittestatus

Dermed er smittestatus for våre fem kommuner, som følger:

ANTALL SMITTEDE I «ST-LAND»: 30

Orkland: 18, Skaun: 5, Rennebu: 5, Heim: 2, Rindal: 0



ANTALL FRISKMELDTE I «ST-LAND»: 16

Orkland: 11, Skaun: 0, Rennebu: 5, Heim: 0, Rindal: 0