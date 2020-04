Bli med på STs påskekrim - vinn flaxlodd

Nyheter

Det er en grunn til at 76-åringen Birger Paulsen er sprekere enn 76-åringer flest. Han trener.

For å holde egen - og andres form - ved like, la han rett før påske ut en treningsvideo på facebook på oppfordring fra Fysak Skaun.

LES OGSÅ: 76-åring delte treningsvideo på facebook

Annerledes treningshverdag

Til vanlig er han en av tre instruktører for treningsgruppa «Sterk og Stødig», som er et ukentlig treningstilbud for aldersgruppa fra 65 år og oppover.

Koronakrisen har gjort at de over femti treningsglade pensjonistene ikke lenger kan møtes for trening og prat på vanlig måte. Derfor har Birger, på oppfordring fra Fysak Skaun, laget en treningsvideo som pensjonistene kan følge via internett, for å holde styrke og balanse ved like.

Men da Birger i dagene før påske skulle lage treningsvideoen, ble han forstyrret midt i gjennomgangen av én av øvelsene.

Hvem forstyrret Birger?

Historien er som følger:

Det var ikke mer enn et par minutter ut i øvelsene. Birger hadde gått kjapt gjennom oppvarmingsbiten; fått opp pulsen med små, kjappe steg på stedet hvil og flere høye kneløft.

- Dette skal gjøres i to minutter, sier Birger før han setter seg ned på stolen foran trappa. Det er fruen i huset som filmer.

Deretter er det på tide å strekke på nakke og tøye ryggmuskler. Først én vei, så den andre.

– Helt ut med armen, og så følger vi armen med hodet, sier Birger.

En plutselig lyd

Så - med ett - høres en lyd. Birger merker også den forstyrrende lyden, men tar ingen notis av den første gang. Man kan nesten ikke se det på ham.

Så - høres lyden igjen - og Birger blir, om ikke opprørt, så i hvert fall forstyrret.

Midt i øvelsen reiser Birger seg brått fra stolen, og er på vei ut av kameraets synsfelt. Mer får du ikke vite.

For hvem var det egentlig som avbrøt Birger i treninga?

Svarfrist

Send ditt svar til enten avisa Sør-Trøndelag på facebook, e-post til erik.eikebrokk@avisa-st.no eller svar med tekstmelding til telefonnummer 922 98 047, og vær med i trekninga av tretti flaxlodd.

Fristen for å svare er mandag andre påskedag klokka 14, og svaret på påskekrimmen - og hvem de tre vinnerne er - får du på andre påskedag (mandag) klokka 16.