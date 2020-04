Smittestatus tirsdag: Tilråder barnehageåpning

Nyheter

Rett før påske, sendte Skaun kommune ut en pressemelding der det stod at det seks personer er friskmeldt som følge av koronaviruset, eller covid-19 som sykdommen heter. Men ifølge STs oversikt er det bare fem personer som har testet positivt på viruset.

Så hvordan henger dette sammen?

– I tillegg til de fem som har testet positivt, er det fire personer i samme husstand med de smittede som har hatt symptomer og som smittevernlege derfor regner med har hatt koronavirus. De har altså ikke blitt testet, da de ikke «kvalifiserer» til det. De har vært i isolat og har hatt jevnlig oppfølging fra smittevernlege. Disse fire utgjør sammen med de fem som har blitt testa, totalt ni personer. Av disse ni, som alle har vært i isolat, er nå seks friskmeldt, sier leder for servicekontoret i Skaun kommune, Gunnhild Landrø.

Fire friskmeldt

I følge kommuneoverlege i Skaun, Helge Hatlevoll, er fire av de fem personene som faktisk har testet positivt, nå friskmeldt.

– Hadde vi tatt prøver fra hele husstanden til den som er smittet, så hadde nok vi hatt flere positive prøver også, men det ble sagt fra Folkehelseinstituttet (FHI) at det skulle man ikke gjøre, sier Hatlevoll.

Mandag skrev ST om at testteltet i Børsa sentrum ble tatt av vinden, og rasert. I Skaun tas vanligvis prøver klokka 13.

– Det vil bli tatt prøver i dag, men ikke i teltet. Om det bygges opp et nytt telt på samme sted, kan ikke jeg svare på, sier Hatlevoll.

- Vi gjør det vanligvis klokka 13.00, så vi har nå noen timer på oss tirsdag formiddag. Teltet har for så vidt fungert bra, men vi var forberedt på at det ikke kom til å tåle store værpåkjenninger, sa beredskapsleder Erik Eide, mandag.

Det er ifølge Hatlevoll ingen nye positive smittetilfeller i Skaun.

Sju i isolasjon

Det er det heller ikke i Orkland, der elleve av atten smittede nå er friskmeldt.

– Det er ingen nye tilfeller, men vi venter fortsatt på en del prøvesvar. Vi tok nitten prøver på mandag. Det var litt trøbbel med datasystemer på St. Olavs hospital, så det er noen svar som henger, sier kommuneoverlege Jimmy Wikell.

- I riksmedia kan vi lese om at det skal testes ut andre medisiner på covid 19-syke pasienter. Er dette noe som er aktuelt å delta på for pasienter i Orkland?

– Dette er noe de skal prøve på de som er sykest, blant annet malariamedisin på de som er sykest, og det samme med medisin mot HIV. Det gjøres en god del forskning på dette feltet. Men dette er ikke aktuelt på nåværende tidspunkt i Orkland. Personen som var innlagt på sykehus, er skrevet ut.

- Vet du hvor mange som er i isolasjon og karantene nå?

– Ja, og nei. De som er i isolasjon akkurat nå i Orkland, er sju. For mange av de smittede bor alene. Hvor mange som er i karantene, er det vanskelig å henge med på. Det er fordi enkelte arbeidstakere har egne karanteneregler, for eksempel om ansatte har vært ute og reist. Så dette tallet har vi ikke eksakt oversikt over.

Vil tilråde barnehageåpning

– Det er ikke noe nytt. Alle de fem som har vært smittet er friskmeldte og er ferdige med isolasjon. Vi har ikke tatt noen tester i påska, sier kommuneoverlege i Rennebu, Arne Opdahl.

- Hva skjer fremover nå?

– Nå jobber vi med å forberede barnehageoppstart 20. april. Vi skal ha møte i kriseledelsen i dag, der denne saken vil bli diskutert. Vi venter på en statlig veileder, som vil være styrende for hvorvidt det er tilrådelig å åpne barnehagene.

- Mener du det er tilrådelig?

– Det må jeg svare ja på, hvis veilederen gir tilfredsstillende smitteverntiltak og beredskap.

Barnehager og skoler

Regjeringa holdt 7. april en pressekonferanse, hvor de melde om følgende:

Barnehagene åpner 20. april.

1. til 4. trinn og SFO åpner 27. april.

27. april gjenåpner skolene for elever på VG3 som følger yrkesfaglig løp i skole og yrkesfagelever på VG2, dersom det kan gjøres på en smittevernfaglig forsvarlig måte.

Før påske skrev Heim kommune på sine nettsider at de arbeider med å planlegge barnehage- og skoleåpning i henhold til regjeringas instrukser.

– Statsminister Erna Solberg presiserer at det ikke er tiden for å senke skuldrene, selv om regjeringen nå lemper på tiltakene. Solberg oppfordrer oss til å fremdeles til å bevege oss mindre enn før pandemiutbruddet, samt respektere karantene- og isolasjonsreglementet. Heim kommune vil nå arbeide med å planlegge for at endringene i tiltakene skal iverksettes på en trygg og god måte. Alle som blir berørt av de nevnte tiltakene vil få beskjed når planene er klar, skriver de.

– Vi kommer til å bruke tid på å sikre at det er trygt og godt for foreldre, barn og ansatte. Vi vente på den utvidede redegjørelsen fra regjeringa, og kommer til å tilpasse dette lokalt, sa ordfører i Rindal, Vibeke Langli, før påske.

Smittestatus

ST har ikke kommet i kontakt med kommuneoverlegene i Heim og Rindal, henholdsvis Hanne Boksasp Bryn og Mari Wold, tirsdag.

Dermed er smittetallene i vårt nedslagsfelt som følger:

ANTALL SMITTEDE I «ST-LAND»: 30

Orkland: 18, Skaun: 5, Rennebu: 5, Heim: 2, Rindal: 0



ANTALL FRISKMELDTE I «ST-LAND»: 20

Orkland: 11, Skaun: 4, Rennebu: 5, Heim: 0, Rindal: 0