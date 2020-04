Åpner ikke barnehagene før 27. april: - Det er for kort frist

Nyheter

Rennebu kommune valgte å ikke vente på at veilederen fra regjeringen, som etter planen skal komme på torsdag. Onsdag ettermiddag gikk de inn for å vente med å åpne barnehagene i kommunen til den 27. april. Rådmann Per Øivind Sundell sier at de likevel holder seg innenfor regjeringens ønsker.