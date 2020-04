Slik blir hverdagen i barnehagene

Nyheter

Formålet med rådene er å bregrense og forsinke utbruddet av covid-19. De tre grunnpilarene for å bremse smittespredning er:

Syke personer skal ikke være i barnehagen

God hygiene

Redusert kontakthyppighet mellom personer

«I barnehager hvor det er vanskelig å regulere avstand til andre, blir det viktigste tiltaket å begrenset antall nærkontakter til hvert barn og ansatte, for eksempel ved å ha små grupper, og faste ansatte per gruppe. Dette kalles å lage kohorter i barnehagen, og vil være det viktigste utgangspunkter for smittebegrensing og eventuell sporing av smitte. En kohort må være en fast gruppe med barn og ansatte, som minst mulig blandes med andre grupper», står det i veilederen.

Grupper holder sammen

En kohort kan ta utgangspunkt i barnehagens gruppeinndeling, for eksempel avdeling. Og den kan ta utgangspunkt bemanningsnormen, som tilsier minimum én ansatt per tre barn på småbarnsavdeling, og minimum én ansatt per seks barn i storbarnsavdeling.

Innenfor en kohort kan barn og ansatte omgås normalt, på lik linje som i en husstand. Slik ivaretar man barnas behov for omsorg, samtidig som man begrenser mulighet for smittespredning. To kohorter kan samarbeide for praktisk gjennomføring av barnehagedagen, men det bør unngås å blande flere ulike kohorter. Det må legges opp til økt uteaktivitet for å unngå for tett kontakt mellom kohortene.

Det skal sørges for avstand mellom barna når de sitter med mat eller aktiviteter. Barna skal ikke dele mat og drikke, og maten skal serveres porsjonsvis. Barna bør spise i sine kohorter, og barna skal ikke delta i matlaging. Leker skal ikke tas med hjemmefra, og skal ikke deles mellom kohorter før de er rengjort.

Avstand til kolleger

Ansatte skal holde minst én meter avstand til kolleger i andre kohorter, og det skal begrenes med møter og pauser der flere samles. Det anbefales videokonferanse i stedet.

Ansatte skal få opplæring i å gjennomføre nødvendige smitteverntiltak, og det er viktig med en god dialog med foreldre og foresatte.