Smittestatus torsdag: - Påskeværet kunne ikke blitt bedre

Nyheter

- Jeg må nesten si at det var et helt perfekt påskevær vi fikk servert. Jeg så nesten ikke en eneste person ute hele påsken. Med tanke på å begrense smittespredning, så var dette helt perfekt, forteller en fornøyd Wikell til ST.

- Kan komme en økning

Før påsken uttalte han at han fryktet at det ville komme en smitteøkning etter påsken og det mener han fortsatt er en mulighet for, til tross for det dårlige været.

- Vi vil nok ikke får svar på hvordan vi berget påsken før ut i neste uke. Det er nok en "delay" på cirka en uke for de som eventuelt har blitt smittet i løpet av påsken. Selv om været var dårlig, så var det nok mange som reiste på besøk til familie og lignende og da er det ikke utenkelig med en økning av smittetilfeller over helgen, sier Wikell.

Orkland hadde ingen nye tilfeller torsdag og har i skrivende stund 18 tilfeller, hvorav tolv er friskmeldt, mens seks sitter fortsatt i isolasjon.

- Om vi ikke får noen nye smittetilfeller før søndag 18. april, så kan vi faktisk være i en situasjon hvor alle er friskmeldte og vi ingen sitter i isolasjon, sier Wikell.

Teltet er på reparasjon

I Skaun var det heller ingen nye smittetilfeller torsdag formiddag. Mandag ble testteltet som sto på Børsa tatt av vinden og påført store skader. Kommuneoverlege Helge Hatlevoll, hadde ikke helt kontroll på tilstanden til testteltet.

- Det siste jeg hørte, var at det var på reparasjon, så er det et håp om at det skal være opp igjen til fredag, men det er ikke jeg som har ansvaret for det teltet, sier Hatlevoll.

- Jeg blir ikke overrasket

Kommuneoverlege i Heim, Hanne Boksasp Bryn, sier at det ikke er noen nye smittetilfeller i Heim, men hun blir ikke overrasket om det kommer noen i løpet av neste uke.

- Jeg blir ikke veldig overrasket nei. Vi har vært ute og reist i påsken, møtt litt flere folk. Det er litt tidlig at vi merker noe til det nå, men kanskje det blir noen tilfeller i neste uke. Jeg håper det ikke, men det kan nok være at vi får noen nye tilfeller, sier Bryn.

- Hyttevedtaket har fungert

Rennebus kommuneoverlege Arne Opdahl er overbevist om at hytteforbudet har vært helt avgjørende for å begrense smitten.

- Det er litt viktig at dere skriver det, til alle som ikke tror at dette har noen effekt. Dette hytteforbudet har nok ført til en kraftig reduksjon i antall smittetilfeller i hele landet og i Rennebu også, forteller Opdahl.

Han legger til at det ikke er noen nye smittetilfeller og at det er tatt 136 testprøver i Rennebu så langt.

Mindre luftveisplager enn vanlig

Rindal er den eneste kommunen i STs nedslagsfelt som ikke har noen smittetilfeller og den trenden ser bare ut til å fortsette.

- Vi har fortsatt ingen påviste tilfeller. Det tas lite prøver og mitt inntrykk er at det mindre luftveisplager enn det som er vanlig i overgangen vinter til vår. Barnehagene jobber nå ut fra veilederen for å tilpasse seg åpningen 20. april, så dette skal nok gå fint, sier kommuneoverlege Mari Wold.