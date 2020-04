Nyheter

Dårlig vær og koronavirus kan være årsaken til at årets påske ble relativt rolig for politiet.

- Vi har ikke hatt noen leteaksjoner, snøras eller veldig alvorlige trafikkulykker, sier Randi Fagerholt ved Orkdal lensmannskontor.

Hun sier det er vanskelig å peke på én enkel årsak, men mener både labert vær og koronasituasjonen bidro til dette.

- Dårlig vær kan jo medføre leteaksjoner og trøbbel på fjellet. Men samtidig gjør det også at langt færre enn normalt er ute. Hytteforbudet (ikke tillatt å overnatte på hytta i annen kommune enn der du selv bor) i påska, gjorde nok også at det er færre ute i trafikken, noe som reduserer risikoen for trafikkulykker, sier hun.

Det har som alltid vært noen hendelser gjennom påska, blant annet brann i et hus i Rindal og en tankbil som kjørte av E39 i Heim.

- Hva med hytteinnbrudd?

- Vi har ikke mottatt meldinger om det, heller. Men i og med at mange hytter har stått tomme i påska i år, er det ikke sikkert innbrudd er oppdaget ennå. Kanskje vi vil motta meldinger om dette når overnatting tillates igjen snart, undrer hun.