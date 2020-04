Forslag om å skjerpe straffa for ulovlig fiske

Nyheter

«Etter patrulje langs Orkdalsfjorden er det behov for å minne på at all fiske etter anadrom laksefisk, herunder også sjøørret, er forbudt i hele Trondheimsfjorden i tidsrommet 1. mars til 30. april. Fisker du etter sjøørret og blir tatt for det, kan det bli en meget kostbar fisketur», advarer det lokale politiet på sin egen Facebook-side.

Bøtene for dette er høye. Om du fisker etter annen sjøfisk og er uheldig å få på for eksempel en sjøørret, skal den settes ut. Dør den som følge av fangsten, skal den likevel settes ut. Dette gjelder både fiske fra båt og fra land.

Regjeringa har samtidig lagt fram et nytt lovforslag for Stortinget med endringer i lakse- og innlandsfiskloven. Målet er å styrke innsatsen mot ulovlig fiske etter laks, sjøørret og sjørøye.

- Ulovlig fiske er alvorlig miljøkriminalitetet og en trussel mot de norske bestandene av laks, sjøørret og sjørøye. Hvert år blir det avdekket et betydelig ulovlig fiske av vill laksefisk. Regjeringa ønsker å styrke innsatsen mot dette fisket slik at vi bedre kan ta vare på disse fiskeartene for framtida, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) i ei pressemelding.

Regjeringa har blant annet foreslått:

• Å øke strafferamma fra to til fem års fengsel ved grove brudd på forskriftene i lakse- og innlandsfiskloven.

• En hjemmel til å gi administrative gebyr, samt en hjemmel til å gjøre administrative beslag i fiskeredskap.

• At det også blir foreslått en utvidelse av muligheten til å foreta administrativ inndragning til å gjelde mer enn reiskap av liten verdi, og en utvidelse av muligheten til å midlertidig nekte registrering av redskap.

Lakse- og innlandsfiskloven har som mål at anadrom laksefisk blir forvaltet slik at mangfold og produktivitet blir bevart.

I tillegg har regjeringa i år økt budsjettet til Statens naturoppsyn (SNO) for 2020 med fem millioner kroner til arbeidet mot ulovlig fiske av laksefisk. Dette innebærer en varig, økt innsats i lakseoppsynet i Norge.