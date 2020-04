– At så mange som tusen er smittet, høres veldig høyt ut

Nyheter

Det er ikke påvist noen nye smittede av koronaviruset i våre fem kommuner Skaun, Rindal, Orkland, Heim og Rennebu. Dermed er det totale antallet smittede fortsatt 30, der 29 av disse nå er friskmeldt. Den forrige positive prøven, ble kjent 11. april i Orkland.

Hypotesen

I tidligere samtaler har ST stilt kommuneoverlegene spørsmål om mørketall. Det er vanskelig å si noe absolutt om mørketallene, ettersom Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler testing av personer med symptomer.

ST har i dag lagt frem følgende hypotese for kommuneoverlegene i Rennebu og Orkland, Arne Opdahl og Jimmy Wikell:

«Nå er omtrent tusen innbyggere testa i vårt nedslagsfelt. 30 har testa positivt. Det betyr at tre prosent av de som er testa, er positive. Betyr det at man kan anta at tre prosent av våre til sammen 36 994 (tall fra Statistisk sentralbyrå) innbyggere, har eller har hatt covid-19?»

- Ikke helt feil

– Den hypotesen blir ikke helt feil, men jeg vet at det er fulgt litt forskjellige retningslinjer for testing i kommunene. I Skaun har de fulgt FHI for hvem som skal testes, veldig strikt, mens i Orkland har vi egentlig testet flere enn det FHI anbefaler. Særlig nå, når vi åpner barnehager og skoler, så tester vi langt langt flere enn FHI sine anbefalinger, sier kommuneoverlege i Orkland, Jimmy Wikell.

Orkland er den største av våre fem kommuner, og er den kommunen som både har testet flest og har flest positive prøver.

– Hvis vi tar utgangspunkt i at tre prosent av våre innbyggere er smitta, så skulle vi hatt flere hundre tilfeller (546, journ.anm.). Dét tror jeg er litt i overkant, for så store mørketall, med tanke på at vi har gått bredt ut med tiltak og testet såpass mange, det høres veldig høyt ut.

Wikell avviser likevel ikke at tallet på antall smittede kommer til å øke.

– Nå kommer vi inn i fase 3 og 4, og med flere personer som går rundt og smitter som vi ikke kan spore, da vil det tallet bli mer realistisk. I og med at kommunene har testet litt forskjellig, så blir tallene kanskje ikke helt representative. Men jeg skjønner tankegangen.

Det er i følge Wikell ingen nye positive prøver i Orkland.

Sammenlignet med Island

Island er det landet i verden som har testet flest innbyggere i forhold til innbyggertall. Siden deCODE begynte med testingen 13. mars har 6 163 islendere uten koronasymptomer blitt undersøkt. 52 av prøvene viste seg å være positive for Covid-19, altså en andel på under én prosent (0,84 prosent).

Tar man utgangspunkt i at 0,8 prosent av alle innbyggere i våre fem kommuner (36 994), vil i så fall bety 310 smittede personer i ST-land. Antall positive prøver er i dag 30, og vil i så måte, om disse premissene medfører riktighet, bety at det samlede «mørketallet» i vår region, er 280 smittede.

– Nei, det blir feil. Stort sett alle som har testet positivt for koronaviruset, er folk som har hatt symptomer. Så dette tallet vil ikke være like høyt for resten av innbyggerne, sier kommuneoverlege i Rennebu, Arne Opdahl.

- Så eneste måten vi kan få vite hvor mange som har hatt covid-19, er hvis samtlige innbyggere testes?

– Akkurat det får vi ikke kjennskap til før vi får tatt blodprøver, som kan avsløre antistoffdanning. Det er mye vi ikke vet om covid-19.

Det er Opdahl som viser ST til den omfattende testinga som foregår på Island.

– Hvis vi bruker Island som eksempel, så har de testa ti prosent av befolkninga. Da har de testa så og så mange barn, de og de personene, og folk i forskjellige aldre. De tester også de som ikke har symptom. Der har de funnet lavere prosenter enn i din hyptoese. Men det er forskninga på Island som er lengst fremme i dette arbeidet.

Tester flere

ST har tidligere skrevet om at Rennebu åpner barnehagene første onsdag 27. april. Dette er på siste dag av regjeringas vindu mellom 20. og 27. april. Orkland, Heim og Rindal åpnet barnehagene i dag (mandag 20. april), mens Skaun åpner sine barnehager 22. april.

– Det var et vindu som staten anbefalte, og vi bruker dette for sikkerhets skyld, og venter så lenge vi kan med åpning.

I løpet av de ekstra periodene vil også Rennebu teste flere personer, som vil gjøre Rennebu til den kommunen i vårt nedslagsfelt, som har testet prosentvis flest av innbyggerne.

– Dette er interessant. Før barnehager og skoler åpner, skal vi teste alle ansatte i skole og barnehage. Det utgjør litt over femti personer. Det vil medføre at vi har testen opp mot ti prosent av innbyggerne totalt. Vi ligger på omtrent seks prosent i dag. Før helga hadde vi testa 150 personer, og ved å teste litt over 50 ansatte, vil tallet gjøre at vi passerer to hundre.

Innbyggertallet i Rennebu i dag, er 2 486.

– Det er flere formål med å teste alle ansatte før oppstarten. Det er litt av vitenskapelig grunner, og så er det det å trygge foreldre og barn enda mer. Krisa er ikke over, vi må fortsatt huske å forholde oss til smittevernreglene.

Da snakker vi 970 innbyggere som utgjør mørketall. Gjenspeiler denne hypotesen virkeligheten, tror du?

- Intet nytt

– Det er ingen nye positive smittetilfeller å melde om i Skaun, sier kommuneoverlege Helge Hatlevoll.

ST har tidligere skrevet om at testteltet i Børsa sentrum ble «tatt av vinden». Det var uklart om kommunen kom til å sette opp det samme teltet igjen, men denne muligheten skjøt fart som resultat av en «handy» vaktmester med ferdigheter på symaskin.

– Det ser ut som teltet er på tur opp igjen. I mellomtida har vi fortsatt å teste på samme sted, men da i garasjene og i prestegårdslåna. Vi skal teste fem, seks personer i dag.

Av til sammen fem positive smittetilfeller i Skaun, er fire friskmeldt, ifølge de siste opplysningene ST har fått.

Rindal og Heim kommuner er de to kommunene i avisas nedslagsfelt med færrest positive smitteprøver. I Rindal er tallet fortsatt null, mens det i Heim har vært to positive prøver så langt. Begge disse er friskmeldt.

– Vi skal ta et par prøver i dag. Det er fortsatt ikke påvist noe smitte i Rindal, sier kommuneoverlege i Rindal kommune, Mari Wold.

Det har ikke lyktes ST å komme i kontakt med kommuneoverlegen i Heim, Hanne Boksasp Bryn.

Smittestatus

ANTALL SMITTEDE I «ST-LAND»: 30

Orkland: 18, Skaun: 5, Rennebu: 5, Heim: 2, Rindal: 0



ANTALL FRISKMELDTE I «ST-LAND»: 29

Orkland: 18, Skaun: 4, Rennebu: 5, Heim: 2, Rindal: 0