Kommuneoverlegene var enige for noen uker siden - nå er de mer usikre

Onsdag kunne kommuneoverlege Helge Hatlevoll fortelle at det ikke er noen kjente smittetilfeller i kommunen etter at den siste personen ble friskmeldt det siste døgnet. Dermed er det heller ingen kjente smittetilfeller i STs fem kommuner i øyeblikket.

Skal vi gjennom alle fasene?

Det er ikke mer enn noen uker siden at det var enighet både nasjonalt og lokalt om at vi skulle gjennom alle fem fasene av epidemien. Lokalt er vi fortsatt mellom fase 1 og 2 av de totalt fem fasene som er satt opp. De to første fasene går på enkelttilfeller og klynger av smittetilfeller. Fase 3 og 4 er økende epidemi og full epidemi hvor det utstrakt spredning og press på helsesektoren. Nå begynner noen av kommuneoverlegene å tvil på at vi skal gjennom alle fasene.

Kommuneoverlegen i Rennebu, Arne Opdahl, er blant de som føler seg ganske trygg på at vi ikke skal gjennom fase 3 og 4.

- Jeg tror tiltakene vi har gjennomført, har virket. Nå jobbes det samtidig på spreng for å finne en vaksine til dette viruset. I øyeblikket er det ingen kjente koronatilfeller over en stor geografi. Tiltakene har vært effektive. Det blir spennende å se hva som skjer når det nå løsner litt på tiltakene, men jeg tror ikke vi skal inn i fase 3 og 4, sier Opdahl.

- Vi er ikke ferdig

Kommuneoverlege i Skaun, Helge Hatlevoll, er litt mer usikker og mener det er for tidlig å konkludere med det.

- Det er rart om vi skal slippe unna. Jeg sier ikke at vi skal i gjennom fasene, men det er litt rart om vi ikke skal det. Om vi ikke klarer å holde dette kontrollert til det kommer en vaksine, så kan vi nok risikere det. Faren for at vi går videre i epidemien er ikke over enda, men greier vi unngå kontakt på samme måte som vi har gjort, kan dette gå bra. Jeg har svar på dette om et halvt år, sier Hatlevoll.

- Spørsmål om tid

Kommuneoverlege i Orkland, Jimmy Wikell, har tidligere sagt ganske klart i fra at vi skal gjennom alle fasene. Han vil ikke helt gå tilbake på den påstanden.

- Ja, jeg har sagt at det bare er spørsmål om tid. Vi ønsker å få til langt topper og unngå det vi har sett i enkelte land i Europa. Om vi klarer å utsette dette lenge nok til at vi får en vaksine på plass, da trenger vi kanskje ikke innom den immuniseringen som vi har snakket om i befolkningen, sier Wikell.

- Tror du vi kommer til et punkt der det vil være press på helsesektoren lokalt?

- For hver dag som går, så vil jo flere ha gjennomgått denne sykdommen, men det er nok veldig mange som ikke har vært smittet enda. Det kan plutselig komme et utbrudd på en institusjon eller ramme flere i risikogruppene og da tar det ikke lang tid å fylle opp plassene på sykehusene om folk må ha hjelp over flere uker, sier Wikell.

Wikell sier han likevel synes at den første perioden har gått veldig bra for Orklands del.

- Med det gode samarbeidet vi har merket i befolkningen og med så få tilfeller, så kan dette sikkert virke litt fjernt. Vi startet med de første tilfellene i en stor bedrift og der var det store muligheter for smittespredning, men vi har altså bare hatt 18 kjente smittetilfeller i Orkland og det er jo bare en liten promille av befolkningen. Men det blir for lett å si at vi er ferdig med dette, for det er vi ikke, advarer han.

Spent på skoleåpning

Hanne Boksasp Bryn som er kommunelege i Hemne, sier hun er spent på hva som skjer når samfunnet nå gradvis åpner, og er forsiktig med å avdramatisere situasjonen.

- Jeg tror det er vanskelig å si noe om fasene nå. Nå har vi akkurat begynt å åpne samfunnet igjen og folk blir kanskje litt mindre påpasselig. Dette får vi ikke svar på før om to-tre uker. Jeg synes det er litt min rolle å være forberedt på det aller meste. Det blir spennende å se hvilke ringvirkninger det får at vi åpner barnehager, skoler, frisører og så videre, sier Bryn.

- Noen er engstelige

Kommuneoverlege, Mari Wold, forteller at Rindal fortsatt er smittefri etter at de har fått svar på mellom fem og ti prøver de siste dagene. Hun sier at stemningen i befolkningen er god og at mange har vært veldig flinke til å følge smittevernreglene.

- Men samtidig er det jo noen som er engstelige for å gå ut og vi prøver å si at det er lov å ta seg en tur ut. Det er også ganske viktig å komme seg ut rent psykisk, sier Wold.