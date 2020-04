Nytt smittetilfelle i Skaun

Nyheter

En innbygger har avlagt positiv prøve på covid-19. Smittekilde er ikke påvist, og personen er satt i isolasjon, står det i en kort pressemelding på Skaun kommunes hjemmeside som ble lagt ut onsdag ettermiddag.

Det var onsdag formiddag at kommuneoverlege Helge Hatlevoll kunne melde om at den siste smittede personen i STs nedslagsfelt var friskmeldt. Da var det første gang siden 16. mars at det ikke var noen kjente smittetilfeller i ST-land.

Dette var det sjette smittetilfellet i Skaun og det 31. tilfellet i STs fem kommuner.

ANTALL SMITTEDE I «ST-LAND»: 31

Orkland: 18, Skaun: 6, Rennebu: 5, Heim: 2, Rindal: 0



ANTALL FRISKMELDTE I «ST-LAND»: 30

Orkland: 18, Skaun: 5, Rennebu: 5, Heim: 2, Rindal: 0