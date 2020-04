Nyheter

Heim kommune har to legekontor som tester, på Kyrksæterøra og på Liabø. Samtidig som testkapasiteten ved St. Olavs hospital er økt, vil også Heim teste flere.

– Det er en naturlig konsekvens av at samfunnet åpnes, og er i tråd med nasjonal veiledning. Å teste flere, er vår måte å ha kontroll på. Det er viktig å oppdage det tidlig, hvis vi får smitte i vår kommune, sier kommuneoverlege Hanne Boksasp Bryn.

Kan gi falsk trygghet

- For det er dette som er farlig nå, at uoppdaget smitte sprer seg?

– Ja, det er den uoppdaga smitten vi er mest redd for. Nå har apparatet rundt testinga, altså helsepersonell, fått testa seg, og kapasiteten er større på St. Olavs hospital. Å teste flere, er også forebyggende. Vi har kapasitet til å teste mange, så testkapasiteten er ikke begrensende. Her i Heim har vi to legekontor som tester, sier Bryn.

Det betyr likevel ikke at hvem som helst kan «trekke kølapp» på legekontoret, og stå i kø og vente på å bli testa.

– Vi tester kun folk med symptomer. «Asymptomatiske personer» (personer som ikke har symptomer, journ.anm.) tester vi ikke, for de vil mest sannsynlig ikke ha positiv prøve. Så vi må teste de som har symptomer. Det er kjempeviktig. En negativ prøve uten at man har hatt symptomer, gir bare falsk trygghet.

Ti prosent i Rennebu

På torsdag hadde 225 av om lag to et halv tusen innbyggere i Rennebu blitt testa. Det betyr at kommunen har testa nesten ti prosent av innbyggerne.

– Terskelen vår for å teste, har hele tida vært lavere enn sentrale retningslinjer, også før vi testa alle ansatte i skole- og barnehage. Vi lå på seks prosent i forrige uke, og nå er vi på 9,5 prosent, sier kommuneoverlege Arne Opdahl.

- Er det nok med et lite host for å bli testa?

– Terskelen er lav. Har folk symptomer på luftveissymptomer, så blir de testa.

- Vil ikke den økte testinga gå ut over testmateriell, og være en risiko ved et eventuelt økt smitteutbrudd?

– I forbindelse med skole- og barnehagetestinga, der vi tester alle ansatte, bruker vi halsprøver, og det har vi rikelig av. Vi har fått meldinger om at testkapasiteten ved St. Olavs har økt, og skal økes ytterligere. Vi har god samvittighet, og vi leverer få prøver i forhold til de andre store byene.

Dobling i Skaun

I Skaun regner kommuneoverlege Helge Hatlevoll med at antall testede per dag dobles.

– Vi testa mellom åtte og ti personer i går, så det er flere enn tidligere da det var mellom to og fem. Testinga går nok opp, og så har FHI lyst til å teste hundre tusen på landsbasis hver uke, hvilket vil bli vesentlig flere enn det har vært, sier Hatlevoll til ST.

- Kommer dere til å teste alle barn og ansatte i skole- og barnehage?

– Nei, nå tar du vel hardt i. Men alle som blir syke, blir testa kjappere. Kommunen må sørge for å holde personalet på skoler og barnehage oppe. Hvis vi ikke tester dem, og blir parkert, må vi stenge ned skoler og barnehage fordi vi ikke har nok personale til å ta seg av ungene. Vi tester barn som har hatt symptomer over to dager.

Regnestykke

Basert på testmålet til FHI, har Hatlevoll regna ut hvor mange Skaun må teste i uka, for å «ta sin andel».

– Jeg regna ut at Skaun har 8300 innbyggere. Det bor 5,3 millioner i Norge. Da mener jeg at 1,6 promille av Norges befolkning er skauninger. Hvis FHI skal teste hundre tusen i uka i Norge, vil det det bety at vi skal 160 i uka i Skaun. Da vil det være tretti om dagen, noe som vil være en tredobling av i dag. Enn så lenge er det sagt at vi bare skal teste syke.

- Har dere kapasitet til å teste så mange, hvis behovet melder seg?

– Ja, det har vi. Vi kan åpne telttestinga vår tidligere på dagen, og da kan vi teste tretti hver dag. Det må gjøres tidligere for å få prøvene med budbilen som bringer prøvene til sykehus.

Rindal

- Er det noe positivt i Rindal?

– Det er positivt at alle prøver er negative. Det er altså fortsatt ingen positive prøver i Rindal, sier kommuneoverlege Mari Wold.

Allerede for ei uke siden gikk Rindal ut og varslet at de ville teste flere innbyggere.

– Det var litt forut for de nasjonale retningslinjene. FHI sier at det er greit. Og nå er kapasiteten høyere. Vi har økt opp litt, du kan jo si at vi har dobla antallet. Det er fordi barn og ansatte har begynt å gå i skolen. Og så er det åpna opp for andre som har luftveissymptomer.

Heller ikke i Rindal kan hvem som helst banke på legekontoret og ta en prøve «for sikkerhets skyld».

– Det er ikke bra for ens egen sikkerhet å teste seg i dag hvis man ikke har symptomer. To dager etterpå kan man være symptomatisk, så det har ingen hensikt å teste asymptomatiske. Det gir heller en falsk trygghet.

Wold oppfordrer til fortsatt sosial distansering, og har følgende tips:

– Det er fortsatt like viktig å passe på smittereglene. Om du til enhver tid kan telle på ei hånd dine nærkontakter utenom familie, og alle er flinke til å gi beskjed og holde seg hjemme ved den minste forkjølelse, vaske hender før og etter kontakt, så kommer vi langt.

Orkland vil teste langt flere

Heller ikke i Orkland er det rapporter om nye positive tilfeller av covid-19.

– Det som er nytt, er at nå tilbyr vi testing for alle som har symptomer på luftveisinfesksjoner, uansett alder og bakgrunn. Nå ekskluderer vi ingen, sier kommuneoverlege Jimmy Wikell.

- Så nå kan alle komme og teste seg?

– Man må ha symptomer. Uten symptomer vil alt for mange prøver være «falsk negativ», det vil si at det gir en falsk trygghet. Vi kan stole på prøven om den er positiv, men om man ikke har symptomer og den er negativ, så kan man ikke stole på den. For man kan få symptomer allerede dagen etter.

- Og da mener du luftveissymptomer, et overtråkk er ikke god grunn til å bli testa?

– Har man symptomer, selv om de er lette, så tester vi. Men det må være relevante luftveissymptomer. Vi kan ikke få inn 18 000 med overtråkk, som vil testes for covid-19. Da tenker jeg på symptomer som feber, at man har mista smak og/eller luktesans, hoste, sår hals. Det er i den banen.

Prøvetaking for innbyggere i Orkland foregår alle dager i tidsrommet mellom 12 og 16 ved Orkland rådhus. Det er ikke anledning til å møte opp for prøvetaking uten avtale, skriver kommunen i en pressemelding.

Smittestatus

ANTALL SMITTEDE I «ST-LAND»: 31

Orkland: 18, Skaun: 6, Rennebu: 5, Heim: 2, Rindal: 0



ANTALL FRISKMELDTE I «ST-LAND»: 30

Orkland: 18, Skaun: 5, Rennebu: 5, Heim: 2, Rindal: 0