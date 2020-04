Har fått klage på for store grupper: - Fortsetter det, må vi ta bort benkene

Nyheter

Benkene utenfor YX 7-Eleven i Buvika er et populært samlingssted for både reisende og lokalbefolkning. Spesielt på finværsdager kryr det av folk rundt bensinstasjonen. Vanligvis er ikke dette et problem, men slik som situasjonen er med koronaviruset nå, så har det blitt et problem.