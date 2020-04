Nyheter

Natt til onsdag i 05-tida ble politiet tilkalt til en privatadresse på Orkanger. Ifølge melder var det en del støy fra boligen.

Det befant seg fire personer tidlig i 20-åra på stedet da patruljen ankom. Én av dem ble innbrakt for et avhør, etter at han framsto ruset på narkotika. Det ble også beslaglagt noe stoff i boligen i kjølvannet av «politibesøket».

Det er opprettet sak.