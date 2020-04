Letter på reglene for besøk ved helsetunet

Nyheter

De nye rutinene gjelder fra mandag 27. april.

– Dette gjelder besøk til friske beboere i et begrenset omfang, skriver helsetunet i en pressemelding.

Dette er de nye rutinene:

Besøkende gjelder bare dem som er bosatt i Orkland kommune.

Besøkende klareres på forhånd med tanke på eventuelle risikofaktorer og symptomer på korona. Dersom en ikke føler seg frisk, eller har symptomer på luftveisinfeksjon, er det ikke tillatt å komme på besøk.

Besøkende får beskjed om håndhygiene i forbindelse med besøket.



Medbrakte gaver og blomster skal klareres på forhånd om de skal inn i institusjonen. Her gjelder egne rutiner.

Besøket foregår utendørs. Personalet hjelper beboerne til uteareal der besøkende venter. Det er fortsatt ikke tillatt med besøk inne på helsetunet.

Nærkontakt skal unngås og de skal holdes avstand, som ellers i samfunnet. Fysisk berøring er ikke tillatt.

Besøkstiden er begrenset med femten minutter per besøk, og det er kun tillatt med ett besøk i uka til hver beboer. Antall besøkende må begrenses til et minimum.

I tillegg til dette må alle besøk avtales på forhånd med hver enkelt avdeling.

Ved besøk til kritisk syke eller beboere som er i livets sluttfase, gjelder andre rutiner.

– Vi håper at vi i godt samarbeid med dere pårørende kan sørge for at denne muligheten blir trygg og god for alle parter. Vi vil fortløpende evaluere rutinene våre, og foreta justeringer ved behov. Dersom situasjonen i dagens samfunn endrer seg, ber vi om forståelse for at rutinene kan endres på kort varsel, skriver helsetune til slutt i pressemeldingen.