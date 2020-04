Smittestatus søndag:– Folk er ikke like flinke til å holde avstand

Nyheter

– For Orkland er statusen i dag (søndag, journ.anm) den samme som på fredag. Ingen nye bekreftede smittetilfeller.

Det sier kommuneoverlege i Orkland, Jimmy Wikell. Dermed står Orkland fortsatt med 18 smittetilfeller så langt. Alle disse er nå friskmeldt.

Slapper mer av

Barnehagene har nå være åpen i en uke, og på mandag åpner skolene for de yngste barna. I tillegg får noen yrkesfagelever komme tilbake på skolen.

– Kan vi forvente at antallet smittede vil øke i tiden framover på grunn av at skolene nå åpner delvis?

– Jeg er ikke enig i at man kan peke på dette som en årsak for at smittetallet kan gå opp. Barnehagene og skolene har satt inn veldig gode tiltak, sier Wikell.

Han tror en eventuell økning i smittetallet vil skje fordi folk begynner å være mindre påpasselige.

– Jeg ser at folk er i mer aktivitet nå, enn det de har vært tidligere. At folk er mer ute er egentlig helt greit, men det ser også ut til at mange har blitt mer ukritiske. Jeg ser at en del ikke er like nøye med å overholde regelen om to meters avstand, sier Wikell.

På den måten får man flere kontaktpunkt i samfunnet.

– Det at folk ikke overholder regelen om avstand er bekymringsverdig, legger han til.

Smittekilde

Samtidig har han forståelse for at folk har senket skuldrene litt.

– De sentrale myndighetene har begynt å åpne litt opp på tiltakene. I tillegg så ser folk at vi nå dag etter dag har null nye tilfeller. Dermed skjønner jeg at det er lett å tro at det verste er over og at alt har blitt mye bedre nå.

At folk nå tar det litt mer med ro, kan få konsekvenser for sporing av smitte.

– I neste fase vil det nok bli vanskeligere å spore smitten. Dette blant annet fordi folk er mer ute, mindre kritiske til å holde avstanden, og at det blir færre kontaktpunkt.

Slik skal skoleelever sitte på skolebussen AtB har lagd en illustrasjon over hvordan skoleelever bør sitte på bussen for å minske sjansen for koronasmitte.

Stabilt

Heller ikke i Skaun eller Rindal har det kommet noen positive prøvesvar.

– Vi fikk svar på tre prøver i går, og alle var negative.

Det forteller kommuneoverlege i Rindal, Mari Wold.

Rindal er den eneste kommunen i STs nedslagsfelt uten påvist koronasmitte.

– Så langt har vi tatt nesten 60 prøver. Vi får se hva neste uke bringer. Da blir det nok litt mer prøvetaking, sier Wold.

Per tidlig søndag ettermiddag har det ikke lyktes ST å få en oppdatert smittestatus fra Rennebu eller Heim.

Smittestatus

ANTALL SMITTEDE I «ST-LAND»: 31

Orkland: 18, Skaun: 6, Rennebu: 5, Heim: 2, Rindal: 0



ANTALL FRISKMELDTE I «ST-LAND»: 30

Orkland: 18, Skaun: 5, Rennebu: 5, Heim: 2, Rindal: 0