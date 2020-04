Nyheter

Like etter klokken 22 fredag kveld meldte politiet om at alle nødetatene hadde rykket ut til en brann i et uthus på Valset i Buvika. Ingen personer kom til skade.

Uthuset stod 20-30 meter fra bolighuset, så det var ikke fare for spredning. Men det stod i full fyr da brannvesenet ankom, og uthuset ble helt nedbrent.

Ifølge eieren var det ingenting farlig i uthuset som kunne føre til for eksempel en eksplosjon. Han ble for øvrig avhørt på stedet.

- Brannårsaken er foreløpig uklar, sier Randi Fagerholt ved Orkdal lensmannskontor.

Det er opprettet sak.