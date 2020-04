Avlyser undersøkelse for unge

Nyheter

Ungdata er lokale ungdomsundersøkelser hvor skoleelever over hele landet svarer på spørsmål om hvordan de har det. Fra 2010 og fram til 2019 hadde over 600 000 ungdommer på ungdomsskoler og videregående skoler deltatt i undersøkelsen. Undersøkelsen omfatter et bredt spekter av temaområder: Foreldre og venner, skole, lokalmiljø, fritidsaktiviteter, helse og trivsel, rusmiddelbruk, risikoadferd og vold.