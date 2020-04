Tester mer enn noen gang

Nyheter

Antall prøvetester i Orkland har økt med ti prosent sammenlignet med tidligere uker. På mandag ble 16 personer testet.

– Nå tas det mellom femten og tjue prøver om dagen. Det er ikke noe nytt i henhold til covid-19, sier kommuneoverlege i Orkland, Jimmy Wikell.

Tester flere yngre

Orkland kommune skriver i en pressemelding at flere yngre testes, institusjonene åpner opp for begrenset besøk og kommunen arrangerer webinar for næringslivet.

– Det er ellers en klar økning i antall yngre som testes i forbindelse med oppstart av skoler og barnehager. Dette er som forventet. Vi er på full fart inn i en allergisesong der en del får symptomer på det som minner om en luftveisinfeksjon. Derfor er det viktig med en avklaring før man møter opp på skolen eller i barnehagen, står det videre.

Banker i bordet

Den samme tilbakemeldinga får ST fra Skaun, Rindal og Rennebu.

– Ni prøver tatt på mandag. Alle var negative, skriver kommuneoverlege i Skaun, Helge Hatlevoll.

– Ikke noe nytt i Rennebu. Bank i bordet, skriver kommuneoverlege Arne Opdahl i en tekstmelding til ST.

– Ikke noe nytt i Rindal. Venter svar på tester tatt på mandag. Så langt ingen stor pågang etter oppstart i barnehage og skole, sier kommuneoverlege Mari Wold.

«Normalisering»

Når dette skrives har ikke ST fått svar fra kommuneoverlege i Heim, Hanne Boksasp Bryn. Ordfører Odd Jarle Svanem har skrevet en pressemelding rettet til innbyggere, næringsliv og kulturliv. Han skriver:

– Vi ser nå en gradvis «normalisering» av hverdagen begynner å ta form, men vi må fremdeles holde fokus på oppgavene vi har foran oss. Det er ikke slik at vi kan senke skuldrene og tro at situasjonen er blåst forbi, og at vi kan leve som før pandemiutbruddet. Det er nå tålmodigheten og utholdenheten til oss alle blir satt på prøve, og jeg oppfordrer alle til å i størst grad utnytte mulighetene som ligger i nærområdene til å nyte solen.

Smittestatus

ANTALL SMITTEDE I «ST-LAND»: 31

Orkland: 18, Skaun: 6, Rennebu: 5, Heim: 2, Rindal: 0



ANTALL FRISKMELDTE I «ST-LAND»: 30

Orkland: 18, Skaun: 5, Rennebu: 5, Heim: 2, Rindal: 0