Fratatt «lappen» etter råkjøring

Sent tirsdag kveld melder politiet om at de har beslaglagt et førerkort i Buvika i Skaun kommune.

– Farten ble målt til 87 km/t i 60-sonen. Fører avhørt og samtykker til førerkortbeslag, skriver politiet på Twitter.

#Buvika Et førerkort er beslaglagt ved gjennomsnittsmåling, farten ble målt til 87 km/t i 60 sonen. Fører avhørt og erkjenner, samtykket til beslag — Politiet i Trøndelag (@PolitiTrondelag) April 28, 2020

Tidligere på kvelden gjennomførte UP en trafikkontroll på fv 700 i Orkland kommune.

– Åtte forenklede forelegg for hastighet. Høyeste hastighet var 85 km/t i 60-sone. Ett forenklet forelegg på grunn av mobilbruk, skriver politiet på Twitter.

#Meldal - Up har gjennomført en trafikkontroll på Fv700. 8 forenklede forelegg for hastighet, høyeste hastighet 85 km/t i 60 sone. 1 forenklet forelegg pga mobilbruk. — Politiet i Trøndelag (@PolitiTrondelag) April 28, 2020

