– Vil gjennomføre russefeiringa som planlagt

Nyheter

Etter et nettmøte 21. april mellom russepresidentene, skolerådgiver, helsesykepleier, politi og kommuneoverlege, sendte Heim kommune ut en pressemelding der russen ble hyllet for å ta ansvar. Dette som følge av at russen da hadde tatt en beslutning om å utsette russefeiringa til juni.