Innfører lokalt forbud mot store forsamlinger

Nyheter

Dette kommer frem i en pressemelding fra Heim kommune, torsdag formiddag. Dette skal være som direkte konsekvens av at russen likevel planlegger å gjennomføre russefeiringa i mai, i motsetning til tidligere gitte signaler. Kommuneoverlegens hastevedtak gjelder i første omgang ut mai, og gjelder for samtlige av kommunens nesten seks tusen innbyggere.

– I Heim kommune har det vært god dialog med russen; gjennom videregående skole, politi, ordfører, kommuneoverlege og helsesøster. Russen har vært lydhør og en har hatt inntrykk av at de ønsker å etterleve de råd som er gitt. I dag, den 29. april, er vi gjort kjent med at russen til tross for gitte råd og anbefalinger allikevel vil gjennomføre russefeiring i perioden 1. mai til 17. mai, skriver kommuneoverlegen i ei pressemelding.

Dette betyr at det som er nasjonale råd - ikke forbud - om forsamling av mennesker, gjøres til forbud i hele Heim kommune.

Russen har snudd

I en pressemelding 24. april, skrev kommunen følgende: Russen har bestemt seg for å utsette russetiden til 16. juni for å ivareta dugnaden som vi alle er med på ved å holde oss hjemme og holde avstand.

– Russens beslutning er en voksen avgjørelse, og de skal ha skryt for initiativet til en god dialog med kommunen og politiet om smitteverntiltak ved en russefeiring. Vi ser positivt på at russen ved Kyrksæterøra vgs. fortsatt ønsker å bidra i dugnaden, og oppfordrer alle andre i Heim til å følge deres eksempel, skrev kommunen da.

ST har fått bekreftet av russepresident Håkon Hjelen at russen har snudd, og vil likevel gjennomføre russefeiring fra 30. april til 17. mai.

Lokalt forbud

På grunn av at russen på kort varsel sier at de allikevel vil gjennomføre russefeiring, har kommuneoverlegen fattet følgende hastevedtak basert på smittevernloven § 4-1:

«Samlet risiko for smittespredning med tilhørende belastning på det lokale helsevesenet gjør at kommuneoverlegen mener det er tilstrekkelig smittevernfaglig begrunnet å innføre forbud mot at flere en 5 mennesker samles med mindre enn en til to meters avstand der det ikke er gitt andre nasjonale retningslinjer. Utdeling av russeeffekter forbys da dette medfører fare for smittespredning gjennom for tett kontakt og via effekter som utdeles.»

– Det anses ikke for å være en uforholdsmessig inngripen i enkeltmenneskers frihet ut i fra en situasjonhvor de aller fleste mennesker i Norge etterlever disse rådene frivillig og at russens varslede atferd har den sekundære virkning at den kan medføre at andre menneskers frihet og livskvaliet blir begrenset gjennom å skape bekymring, skriver Bryn i vedtaket, som kan leses i sin helhet her.