Lange køer på E39 - vet ikke hva som har skjedd

NRK Trafikk melder om at E39 mellom Buvika og Børsa er stengt i tunnelene. Det skal være Statens vegvesen som opplyser om dette.

– Her er det meldt om lange køer inn i Mannsfjelltunnelen i retning Orkanger, skriver NRK Trafikk på Twitter.

Tunnelen skal være stengt for å finne ut hva som har hendt, står det videre.

