— Kan ha bru i løpet av dette tiåret

For oss som er politikere er det viktigste nå at prosjektet får omtale og prioritet ved rullering av Nasjonal transportplan.

Nyheter

Arbeidsfellesskapet Dr.techn. Olav Olsen og Norconsult har inngått kontrakt med Statens vegvesen for utvikling av prosjekteringsgrunnlag for tre planlagte brukryssinger. Den ene er over Halsafjorden fra Halsanaustan til Kanestraum, de to andre er Sulafjorden og Vartdalsfjorden.