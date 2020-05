46 sjåfører fikk bot, og fire mistet lappen i storkontroll

Nyheter

Sent torsdag kveld gjennomførte UP storkontroll ved Bergselvbrua på Krokstadøra i Orkland kommune.

– Det var veldig mange som skulle til hytta som ble stanset, forteller Anders Sjøtrø, leder i UP-distrikt midt, til Adresseavisen.

Til sammen femti personer ble stanset langs fv 714. Dagens raskeste ble målt til 129 kilometer i timen, 49 kilometer i timen over fartsgrensa.

I en annen kontroll på E39 og fv 714 mellom Orkanger og Hitra, fikk fire sjåfører forenklede forelegg grunnet for stor hastighet. I tillegg godtok føreren av et vogntog et forenklet forelegg for å ha krysset et sperrefelt ved forbikjøring, skriver Adresseavisen.

