Nyheter

Fredag ettermiddag har Rennebu kommune lagt ut en melding på sine facebook-sider.

Der står det at analyseresultat fra siste vannprøve viser for høye verdier. Dette gjelder for abonnenter ved Grindal vannverk.

– Det settes igang tiltak, og ny prøve vil bli tatt. Drikkevann bør inntil videre kokes. Mer info kommer, skriver kommunen.